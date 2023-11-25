Освобожденные «Хамасом» заложники доставлены в больницы Израиля

Все освобожденные «Хамасом» 24 заложника получают медицинскую и психологическую помощь в израильских больницах, сообщил Минздрав Израиля в Telegram. В учреждениях они встретились со своими близкими.

«Это очень чувствительные моменты для семей и освобожденных заложников, которые вернулись в Израиль. Мы хотим сохранить их достоинство и право на частную жизнь. Министерство здравоохранения радо их приезду домой и желает возвращения всех заложников»,— говорится в сообщении.

Израиль и «Хамас» 24 ноября провели обмен удерживаемыми лицами. В рамках первого этапа сделки были освобождены 13 израильских заложников, отдельно палестинское движение отпустило десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев