Мишустин уволил работавшего в Минсельхозе с 2016 года замминистра Лебедева

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства. Решение принято по просьбе господина Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Лебедев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Иван Лебедев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На его место назначен Максим Титов. С 2019 года он занимает должность директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза.

Иван Лебедев занимал пост заместителя главы Минсельхоза с февраля 2016 года. В 2000-х возглавлял различные управления в администрации Рязани, а также работал советником главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы.

В 2013–2015 годах Иван Лебедев был начальником управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц Росаккредитации. В июле 2017-го его назначили статс-секретарем—замминистра сельского хозяйства РФ.

Лусине Баласян