Мишустин уволил работавшего в Минсельхозе с 2016 года замминистра Лебедева
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства. Решение принято по просьбе господина Лебедева.
Иван Лебедев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
На его место назначен Максим Титов. С 2019 года он занимает должность директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза.
Иван Лебедев занимал пост заместителя главы Минсельхоза с февраля 2016 года. В 2000-х возглавлял различные управления в администрации Рязани, а также работал советником главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы.
В 2013–2015 годах Иван Лебедев был начальником управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц Росаккредитации. В июле 2017-го его назначили статс-секретарем—замминистра сельского хозяйства РФ.