Под Горячим Ключом из берегов вышла река Кавердзе

В Горячем Ключе четыре двора оказались подтоплены в результате обильных дождей. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Из-за ливня река Кавердзе вышла из берегов. В станице Пятигорской подтопленными оказались 10 дворов, вода зашла в 10 домовладений.

В школе №11 в поселке Мирный подготовлен пункт временного размещения на 50 человек.

Ранее в Госавтоинспекции Кубани водителям рекомендовали отказаться от поездок в Горячеключевской район из-за селей, которые могут быть вызваны сильными дождями.

Анастасия Донскова

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