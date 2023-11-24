Историка Илью Венявкина и журналиста Илью Давлятчина признали иноагентами

Министерство юстиции РФ внесло историка советской литературы и культуры и бывшего сотрудника Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илью Винявкина в реестр иноагентов. В него также попал петербургский журналист Илья Давлятчин.

Ведомство обновило перечень лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ. Господин Венявкин выражал мнение против спецоперации на Украине. Помимо этого он преподает в международном проекте, который принадлежит иностранной организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

Журналист Илья Давлятчин в 2018 году был номинирован на получение премии «Золотое перо» за тексты в ИА «Росбалт». В ведомстве указали, что иноагент осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России, критиковал СВО. Помимо этого, господин Давлятчин распространял фейки о действиях органов власти.

При этом Минюст РФ исключил из реестра общественную организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в перечень иноагентов также был внесен бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (признан иноагентом на территории РФ).

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