БК «УГМК» разгромил МБА в Москве, вернув второе место в Премьер-Лиге

Женский баскетбольный клуб «УГМК» (3 место) разгромил МБА из Москвы (2 место) в Фонбет Премьер-лиге России по женскому баскетболу, набрав разницу в 23 очка. Матч проходил в столице на арене «Баскет Холл Москва» и завершился со счетом 61:84 (16:23; 12:22; 15:26; 18:13) в пользу уральского клуба.

В первой четверти «УГМК» задал высокий темп игры и первые несколько минут имел минимальное преимущество. Игроки МБА к седьмой минуте подстроились и вышли вперед после трехочкового форварда Виктории Черен. Хозяйки, имея лучшую результативность в сравнении с соперницами, держали разницу в три очка пару минут. Но после середины четверти нападающая гостей Жосселина Майга дальними и двухочковыми бросками (8 очков) помогла БК «УГМК» перехватить инициативу. До конца четверти лисицы набирали очки и взяли преимущество в семь баллов, не давая москвичкам забросить в кольцо.

Во второй четверти «УГМК» начали громить соперниц. Впервые после десяти очков подряд гостей баскетболистки МБА забросили свой бросок, однако разница от гостей была уже более десяти баллов. К середине четверти разница достигла 15 очков. Гостьи забросили за половину десятиминутки лишь четыре очка. Вторая половина четверти началась с минутного затишья, пока форвард Ольга Фролкина МБА не забросила двухочковый. «УГМК» ответил на это четырьмя очками и через менее минуты отрыв увеличился до 19 очков. Ближе к концовке ПБК МБА отыграл четыре балла. Гостьи на последних секундах добыли преимущество в 17 очков, благодаря двум точным штрафным от Виктории Завьяловой «УГМК».

Третья четверть стала попыткой отыгрыша для МБА. Но БК «УГМК» набрал преимущество в 20 очков. После трехочкового Александрии Бентли и двухочкового Марии Поповой «УГМК» разница стала 23 очка к середине десятиминутки. Статус счета не менялся около двух минут, пока Жосселина Майга у гостей и нападающая Нина Глонти из МБА не обменялись бросками. 22 очка разницы. В последние две минуты отрыв лисиц увеличился до 28 баллов. Счет перед последней четвертью — 43:71.

В финальной четверти команды снизили напор на кольца друг друга. Только через две минуты от начала Александрия Бентли «УГМК» открыла счет в четверти. Разница достигла 30 очков. На пятой минуте первый трехочковый завершающего отрезка за разыгрывающей Марией Крымовой ПБК МБА. Далее хозяйки реализовали штрафной и забросили ближний бросок, сократив разницу до 26 очков. Уральские баскетболистки потеряли еще пять очков разницы. В последние пару минут лисицы сохранили 23 очка отрыва. Единственный для себя отрезок выиграла МБА (18:13), но весь матч остался за баскетболистками из Екатеринбурга.

Лучший снайпер матча Мария Крымова (17 очков, 2 подбора, 3 ассиста, 3 из 4 штрафных) из МБА. У «УГМК» самая результативная Анастасия Олаири Косу (15 очков, 3 подбора, 1 ассист, 4 из 4 штрафных).

После девятого тура БК «УГМК», победив соседа по таблице, вернул вторую строчку в Фонбет Премьер-Лиге по женскому баскетболу с 19 очками. Ее соперник из Москвы вновь упал на третье место (15 очков) и имеет на один сыгранный матч больше, чем екатеринбургский клуб.

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет в Екатеринбурге 2 декабря против «Динамо» из Курска.

Напомним, баскетбольный клуб «Уралмаш» 21 ноября также играл против МБА в Москве, только их мужской команды по ходу Единой лиги ВТБ сезона 2023/24. Матч завершился победой уральских гостей (87:90).

Александр Стародумов

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