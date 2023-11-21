Баскетбольный клуб «Уралмаш» обыграл МБА в Москве

Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл у МБА (Московская Баскетбольная Ассоциация) из Москвы в матче Регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, обе команды имели по 16 очков и делили соседние 9 с 10 местом. Матч проходил в столице России на арене «Баскет Холл Москва» при 1,3 тыс. зрителей. Он завершился со счетом 90:87 (26:23; 21:27; 21:23; 22:14) в пользу гостей.

В первой четверти поначалу МБА поддавливал «Уралмаш», наседая на кольцо. Со второй половины гости активнее набирали очки, чем заработали минимальное преимущество в три балла. На третьей минуте в стыке неудачно упал Октавиус Эллис, один из самых результативных игроков «Уралмаша», который за встречу так и не появился больше на паркете. В концовке игроки МБА начали проводить быстрые заходы под кольцо, которые еще и приводили к фолам. С помощью них и точных бросков счет сравнялся — 22:22. Но в самой концовке парой штрафных Михеев с двухочковым все-таки заработал преимущество для «Уралмаша».

Вторая четверть стартовала с дальнего броска МБА. Через пару попаданий москвичи вновь сравняли счет (28:28). «Уралмаш» постепенно набирал отрыв, увеличив его до шести. Пару заходов под кольцо хозяевами, и разница в счете сокращается. Удачным подбором после смазанного трехочкового игроки БК МБА вышли вперед на один балл. Парой атак «Уралмаш» вернул себе небольшое преимущество в пару очков. За последние две минуты БК МБА еще раз сравнял, и защитник Евгений Воронов оформил свое 15 очко. Хозяева ушли в плюс пять по баллам под конец первой половины. «Уралмаш» смог отыграть три из них.

Во второй половине матча продолжилась равная игра. К седьмой минуте гостям удалось сравнять счет и с помощью мощного данка (броска сверху в прыжке) Тайрелла Нэльсона уйти в отрыв. До конца первой половины у команд было много брака и лишь штрафные после нарушения соперника забрасывали игроки МБА. В концовке инициативой завладел БК МБА, игроки которого набрали ход и заработали отрыв в пять очков. Последний бросок в четверти сделал легкий форвард москвичей Максим Барашков, повиснув на кольце в завершении быстрой атаки.

В финальной четверти в ответ на броски МБА уралмашевцы пытались залезть в их штрафную, где оставалось только зарабатывать фолы. БК МБА увеличил отрыв до восьми очков. Парой заброшенных штрафных и двухочковых бросков «Уралмаш» сравнял счет, реализовав несколько атак. В последней пятиминутке команды стали играть в защитный баскетбол, боясь совершить ошибку. Игроки МБА на фолах заимели пару баллов разницы. Навесным броском сравнял Джавонте Даглас БК «Уралмаш». В напряженной концовке обе команды вернулись к открытой тактике. Уралмашевцы набрали разницу в пять очков, которую дальним броском почти отыграли хозяева. Тренера МБА Василия Карасева за технический фол отправили в раздевалку, после три из трех реализовали штрафных гости. Шести секунд для решающего трехочкового хозяевам не хватило. «Уралмаш» победил со счетом 90:87.

Лучший снайпер встречи — защитник Евгений Воронов из МБА (23 очка). У «Уралмаша» самый результативный — защитник Гарретт Нэвелс с 22 очками.

По итогам 12 тура БК «Уралмаш» смог подняться на восьмую строчку чемпионата с 18 очками. Их соперник из Москвы опустился на 10 место (17 очков).

В следующем матче баскетбольный клуб «Уралмаш» сыграет 27 ноября в Екатеринбурге против «Енисея» из Красноярска.

Александр Стародумов

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