В Кремле опровергли сведения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о строительстве тоннеля под Керченским проливом не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Ъ».

Материал о совместном с Китаем строительстве тоннеля в Крым опубликовала газета The Washington Post. По данным издания, проект позволит соединить Краснодарский край и Крым и обеспечить защищенность от атак со стороны Украины.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать»,— отметил господин Песков.

В соцсетях появилась информация о том, что стоимость проекта составит $5 млн. Сообщается, что в качестве застройщика, якобы, выступает предприниматель Владимир Калюжный.

Анастасия Донскова

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