В Кремле опровергли сведения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о строительстве тоннеля под Керченским проливом не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Ъ».
Материал о совместном с Китаем строительстве тоннеля в Крым опубликовала газета The Washington Post. По данным издания, проект позволит соединить Краснодарский край и Крым и обеспечить защищенность от атак со стороны Украины.
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать»,— отметил господин Песков.
В соцсетях появилась информация о том, что стоимость проекта составит $5 млн. Сообщается, что в качестве застройщика, якобы, выступает предприниматель Владимир Калюжный.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram