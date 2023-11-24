На потушивших Вечный огонь подростков 10 и 11 лет в Норильске возбуждено уголовное дело

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении двух подростков в возрасте 10 и 11 лет, потушивших Вечный огонь на площади Памяти героев в Норильске. Им предъявлено обвинение в повреждении мемориальных объектов (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По версии следствия, 19 ноября подростки, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь», потушили пламя снегом, а затем убежали. Школьники, как сообщало МВД Красноярского края, объяснили свой поступок «любопытством»: они хотели узнать, возможно ли потушить огонь с помощью снега.

Оба школьника состоят на профилактическом учете, добавили в СКР. С подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Как сообщало МВД, о произошедшем полицейским сообщил директор «муниципального учреждения». Личность подростков установили при помощи записи с камеры видеонаблюдения.

Лусине Баласян