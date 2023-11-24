Депутаты Ленобласти готовят предвыборную почву

Постоянная комиссия Законодательного собрания Ленинградской области по государственному устройству, международным связям 27 ноября рассмотрит внесение поправок в Устав региона о снятии ограничения об участии в выборах и исполнении обязанностей высшего должностного лица более двух сроков подряд. Инициативу предложил председатель комиссии Станислав Еремеев («Единая Россия»).

Обращения о приведении регионального Устава в соответствие федеральному законодательству поступили в парламент от общественных организаций, жителей и районных администраций, в том числе от Союза ветеранов СВО, Торгово-промышленной и Общественной палат Ленинградской области, сообщил «Ъ-СПб» депутат Еремеев.

«Подобную поправку о возможности действующих губернаторов участвовать в выборах приняли многие регионы. У жителей Ленобласти тоже должна быть возможность выражать свое волеизъявление»,— объяснил господин Еремеев.

По словам председателя комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного парламента, если на заседании комиссии 27 ноября депутаты примут соответсвующее решение, 4 декабря законопроект о внесении поправок в Устав региона рассмотрят на заседании ЗакСа Ленобласти. В пресс-службе губернатора Дрозденко не прокомментировали нынешнюю инициативу депутатов и общественности.

Напомним, Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» упразднил лимит по количеству губернаторских сроков и наделил парламенты субъектов РФ самостоятельно решать, сохранять ли данное ограничение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ЗакС Санкт-Петербурга узаконил возможность действующего губернатора занимать должность более двух раз. При этом областной парламент в прошлом году не стал принимать нововведение по инициативе самого главы 47 региона Александра Дрозденко.

Александра Тен

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