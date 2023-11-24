В действиях судьи по делу Александры Скочиленко не нашли нарушений этики

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга не выявила нарушений этики в действиях судьи Оксаны Демяшевой, которая вынесла художнице Александре Скочиленко обвинительный приговор, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Месяцем ранее заместитель председателя партии Борис Вишневский направил запрос в коллегию, чтобы специалисты осуществили проверку действий судьи на соблюдение правил судебной этики.

«Полагаю, что некоторые действия судьи Оксаны Демяшевой — когда она отказывает в объявлении даже 15-минутного перерыва, чтобы Саша Скочиленко впервые за день могла поесть и попить воды, противоречат Кодексу судейской этики. Да и нормам морали и нравственности — тоже»,— полагал господин Вишневский.

Член партии «Яблоко» считает такие ограничения пытками и бесчеловечным отношением к госпоже Скочиленко во время судебного процесса. При этом в ответе квалификационной комиссии подчеркнули, что отказы в ходатайствах мотивированны, а Оксана Демяшева не допустила нарушений этики.

«В соответствии со ст.22 Федерального Закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационные коллегии судей рассматривают лишь жалобы и сообщения о совершении судей или судьями дисциплинарных проступков при наличии в представленных материалах достаточных сведений, подтверждающих обстоятельства совершения этих проступков. В ходе проверки таких сведений получено не было»,— говорится в ответе Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга за подписью председателя органа Андрея Власова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Позже Оксану Демяшеву рекомендовали назначить зампредседателя Калининского районного суда.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте