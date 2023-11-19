Судью по делу осужденной художницы Саши Скочиленко могут повысить в должности

Судью Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксану Демяшеву, вынесшую на днях приговор художнице Александре Скочиленко, могут повысить в должности. Городская квалификационная коллегия судей рекомендовала ее на пост заместителя председателя Калининского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Василеостровском районном суде. Художница Александра Скочиленко во время заседания суда.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Заседание по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Василеостровском районном суде. Художница Александра Скочиленко во время заседания суда.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В опубликованном документе судебного органа от 17 ноября говорится, что госпожа Демяшева является единственным претендентом на эту должность. В случае избрания она станет зампредом суда на шестилетний срок.

Напомним, ранее судья Демяшева признала художницу Александру Скочиленко виновной по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Подсудимую приговорили к семи годам колонии. В марте 2022 года художница разместила в магазине «Перекресток» пять ценников-листовок с информацией о действиях ВС РФ на территории Украины.

Подробнее о приговоре Александре Скочиленко и ее уголовном деле — в материале «Ъ» «Ценники оценили в семь лет».

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