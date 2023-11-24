Проект «Сочи Парка» получил Гран-при международной премии Russian Event Awards

Ежегодный тематический фестиваль «День рождения Бабы Яги», организованный «Сочи Парком», получил Гран-при международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Проект организации получил награду в номинации «Национальное событие». В финале оценивались 303 проекта событийного туризма в России и Беларуси.

«Мы старались, чтобы наш уникальный семейный праздник остался ярким впечатлением в памяти наших гостей, и очень приятно, что работу всей нашей огромной команды оценили по достоинству и профессионалы индустрии»,— отметила гендиректор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

Ежегодный фестиваль в Сочи в 2023 году посетили более 160 тыс. гостей. Ранее событие было признано лучшим уличным театрализованным представлением в ЮФО и СКФО в рамках премии Russian Event Awards.

Анастасия Донскова

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