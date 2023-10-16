«Сочи Парк» победил на окружном этапе международной премии Russian Event Awards

Ежегодный тематический фестиваль «День рождения Бабы Яги», организованный «Сочи Парком», занял первое место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» на окружном этапе ЮФО и СКФО международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал пройдет в Нижнем Новгороде с 22 по 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сочи Парк» Фото: «Сочи Парк»

Для участия в премии было подано 52 проекта из восьми регионов. Мероприятие сочинского парка жюри оценило за оригинальность, креативность и профессиональный подход к организации.

В этом году «Сочи Парк» девятый раз стал лучшим тематическим парком развлечений России по версии международной премии «Хрустальное колесо».

Татьяна Ручкина

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