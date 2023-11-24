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Погиб еще один ярославский мобилизованный

В ходе специальной военной операции погиб Андрей Саранди из Ярославской области. Он был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отмечается в сообщении, Андрей Саранди в зоне СВО был сапером гвардейского инженерно-саперного полка. С погибшим простятся завтра, 25 ноября, в селе Ивановском Борисоглебского района.

В правительстве области подчеркнули, что семья Андрея Саранди получит материальную помощь.

«Ъ-Ярославль» также сообщал, что в зоне СВО погибли два ярославских добровольца.

Алла Чижова

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