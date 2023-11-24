Два ярославских добровольца погибли в зоне СВО
В ходе специальной военной операции погибли командир мотострелкового отделения Игорь Литвиненко и стрелок Роман Юсин из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительстве.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
В правительстве рассказали, что Игорь Литвиненко отправился в зону СВО добровольно прошлой осенью. Прощание с ним пройдет сегодня в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.
Роман Юсин в сентябре этого года заключил контракт. Траурные мероприятия в его честь также пройдут сегодня в ритуальном центре на улице Магистральной в областном центре.
«Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— отмечают в правительстве.