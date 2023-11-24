Два ярославских добровольца погибли в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погибли командир мотострелкового отделения Игорь Литвиненко и стрелок Роман Юсин из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В правительстве рассказали, что Игорь Литвиненко отправился в зону СВО добровольно прошлой осенью. Прощание с ним пройдет сегодня в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.

Роман Юсин в сентябре этого года заключил контракт. Траурные мероприятия в его честь также пройдут сегодня в ритуальном центре на улице Магистральной в областном центре.

«Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— отмечают в правительстве.

Алла Чижова