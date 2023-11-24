В Ростовской области задержали похитителей 16-летней орловчанки

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области полицейские задержали троих похитителей 16-летней девушки из Орловской области. Потерпевшая находилась с ними. Их доставили в Орловскую область: девушку отвезли к родителям, а мужчин 1997-го, 1998-го и 2000-го годов рождения готовят к следственным действиям. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Сообщение об исчезновении девушки поступило в межмуниципальное отделение МВД России «Новосельское» (Орловская область) от ее матери 21 ноября. Полицейские предварительно установили, что незнакомцы силой поместили несовершеннолетнюю на заднее сиденье автомобиля Lada Granta с ростовскими номерами и вывезли за пределы региона. Соответствующая ориентировка была направлена в ростовский главк МВД. Легковушку остановили сотрудники отделения ГИБДД межмуниципального отделения МВД России «Каменский».

Ранее в Тамбове завершили расследование уголовного дела о похищении 18-летней девушки в конце 2022 года. Одному из обвиняемых вменяется совершение преступления против половой свободы потерпевшей.

Алина Морозова

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