В Тамбове завершено расследование похищения 18-летней девушки

Управление Следственного комитета России по Тамбовской области (СКР) завершило расследование уголовного дела против 49-летнего мужчины и его 25-летнего и 21-летнего сыновей, обвиняемых в похищении (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) 18-летней девушки в конце прошлого года. Как сообщили в ведомстве, одному из них вменяется совершение преступления против половой свободы потерпевшей.

По версии следствия, днем 18 ноября прошлого года Оганесс Шамоян и его сыновья Ало и Амик ворвались в квартиру, где проживали их знакомые. Применяя физическую силу, они схватили 18-летнюю девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Через несколько дней потерпевшей удалось убежать от злоумышленников и обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Мотивом совершения преступления, как считают в СКР, стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за самого младшего обвиняемого — Амика Шамояна. Он, кстати, после преступления самостоятельно явился в полицию, заявив, что влюблен в потерпевшую и не хотел причинить ей вред, а похищение совершил в рамках национального езидского обычая.

Его брат и отец в начале года были арестованы заочно. По всей видимости, их задержали. Ленинский райсуд Тамбова две недели назад рассматривал ходатайства следствия о продлении сроков содержания обвиняемых под стражей. «В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в СКР.

По данным «Ъ-Черноземье», участники похищения не являются родственниками известного в Тамбовской области предпринимателя Джамала Шамояна, которого дважды заочно осудили за мошенничество.

Сергей Толмачев

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