В Ярославле перед судом предстанет водитель автобуса

Ярославская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего водителя автобуса. Обвиняемый совершил ДТП, в результате которого здоровью двух пассажиров причинен тяжкий вред. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 июня автобус 23-го маршрута врезался в столб на Тутаевском шоссе. Как отмечал начальник областного управления ГИБДД Антон Царев, в салоне автобуса ехало около 40 человек, пострадали 12. Один из пассажиров получил черепно-мозговую травму, за это суд с перевозчика ООО «Стартанс» взыскал 800 тыс. руб.

Как установило следствие, авария произошла из-за того, что водитель отвлекся. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Ярославля.

Алла Чижова