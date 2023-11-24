Бывшему начальнику кубанского управления МЧС Волынкину продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина до 26 февраля 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

В отношении Олега Волынкина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Как полагает следствие, подозреваемый подписал акт приема-передачи стройматериалов по госконтракту стоимостью 7 млн руб. При этом фактически условия соглашения не были выполнены. В отношении поставщика было возбуждено уголовное дело о хищении 3 млн руб. при исполнении контракта. Сам Волынкин признал вину в совершенном преступлении, сославшись на доверие подчиненным.

Ранее избранная мера пресечения в отношении экс-начальника краевого управления МЧС России действовала до 26 ноября текущего года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram