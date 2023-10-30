Суд сократил срок ареста начальника кубанского главка МЧС Волынкина

Мосгорсуд на один день, до 26 ноября, сократил срок пребывания под стражей начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Об этом говорится в постановлении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ранее Басманный районный суд Москвы постановил заключить Олега Волынкина под стражу до 27 ноября. Однако, как говорится в опубликованных документах, первая инстанция не учла срок расследования по делу. Из-за этого срок ареста выходит за пределы срока предварительного следствия. Господин Волынкин арестован на 1 месяц 30 суток, то есть до 26 ноября 2023 года.

Бывшего начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как говорится в материалах дела, в 2021 году ведомство заключило с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым госконтракт на поставку строительных материалов на 7 млн руб. В 2022 году бизнесмена арестовали за хищение около 3 млн руб. при исполнении контракта. Следствие считает, что Волынкин злоупотребил полномочиями, подписав акт приемки об исполнении контракта.

Олег Волынкин признал вину. Он заявил, что слишком доверял своим подчиненным.

Татьяна Ручкина

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