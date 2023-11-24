В Липецке экс-полицейские ответят в суде за сокрытие боеприпасов времен ВОВ

Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, до 12 лет колонии) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет колонии) против двух бывших липецких полицейских. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Имена фигурантов не раскрываются.

По версии следствия, 31 мая 2022 года двое сотрудников областной полиции выехали для проверки сообщения липчанина об обнаружении им схрона боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Лебедянском районе. Они обнаружили прикопанный мешок с металлическим ящиком, в котором лежали пять немецких мин и четыре унитарных патрона. Поместив находку в служебный автомобиль, полицейские отправились в отдел. В дороге они узнали от коллег, что изъятие взрывных устройств должно проводиться на месте их обнаружения при участии саперов. Решив скрыть нарушение и избежать ухудшения показателей раскрываемости преступлений в случае неустановления хозяина схрона, фигуранты инсценировали отсутствие боеприпасов на осмотренном ими участке. Они приобщили к материалу проверки фотографии ящиков из-под мин, наполненных металлолом, а взрывные устройства спрятали в неустановленном месте.

В ходе расследования фигуранты не признали вину, настаивая на версии с металлом. «Их доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»,— заключили в СКР.

Ранее жителя Пензенской области приговорили к трем годам условного лишения свободы за вывоз оружия и боеприпасов из ЛНР через Воронежскую область.

Алина Морозова

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