В Нижнем Тагиле начнут строительство станции «Южная» за 7,3 млрд рублей

Администрация Нижнего Тагила заключила контракт с «Уральской энергетической строительной компанией» по строительству станции водоподготовки «Южная» за 7,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Правительство Свердловской области одобрило контракт 17 ноября.

«Мощность станции составит 100 тысяч кубометров воды в сутки. Срок реализации проекта согласно проектно-сметной документации — 33 месяца»,— сообщили в администрации.

Напомним, в ноябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял изменения в закон об областном бюджете на 2023 год, предполагающие его увеличение на 16 млрд руб. Глава региона отметил, что более 6 млрд руб. из средств специального казначейского кредита из федерального бюджета пойдут на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле.

В администрации Нижнего Тагила добавили, что на возведение объекта выделили более 1 млрд руб. из областного бюджета и 53 млн руб. из муниципального бюджета.

Василий Алексеев

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