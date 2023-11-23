Куйвашев принял изменения в областной бюджет с увеличением на 16 млрд рублей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял изменения в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период, предполагающие его увеличение на 16 млрд руб., сообщили в департаменте информполитики региона. По словам губернатора, более 6 млрд руб. из средств специального казначейского кредита из федерального бюджета пойдут на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле.

«На 2 млрд руб. увеличивается размер ассигнований на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предусмотрены дополнительные средства для перевозок пассажиров на пригородных электричках»,– рассказал глава региона. 1,6 млрд руб. планируют направить на содержание дорог, 1,5 млрд руб. на приобретение автобусов для муниципалитетов.

Доходы бюджета в этом году составят 398,6 млрд руб., расходы – 418,3 млрд руб.

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