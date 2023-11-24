В Смольном сообщили, что укладываются в сроки строительства двух станций метро

Строительство станций метрополитена «Путиловская» и «Юго-Западная» завершится согласно установленным срокам, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Специалисты должны закончить с работами на объектах в конце 2024 года. С подрядчиком в лице АО «Метрострой Северной Столицы» расплатятся в начале 2025 года на основании заложенных лимитов финансирования.

«Произошло не перераспределение, а увеличение объема финансирования в связи с удорожанием объекта после выхода проекта из ФАУ «Главгосэкспертиза». Увеличенная сумма заложена на 2025 год»,— говорится в пресс-службе комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выдали задание на подготовку проекта планировки кольцевой линии протяженностью 4,47 км, которая будет способна принимать почти 41 тыс. пассажиров в час.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте