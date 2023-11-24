Несостоявшегося кандидата на вакантное место в Госдуме отправили под домашний арест

Первомайский райсуд Кирова избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемой в мошенничестве и служебном подлоге экс-главврачу Кировской инфекционной больницы и экс-депутату регионального заксобрания от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олесе Редькиной. Как ранее сообщал «Ъ», она была претендентом на мандат депутата Госдумы по региональному списку партии, который стал вакантным после лишения полномочий осужденного за взятку Вадима Белоусова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Редькина

Фото: @olesya_redkina Олеся Редькина

Фото: @olesya_redkina

«СК и прокуратура запрашивали реальный арест и помещение в СИЗО,— сообщил “Ъ” депутат заксобрания Кировской области от СРЗП Константин Русских.— Думаю, судья руководствовался законом и здравым смыслом: для человека, перенесшего ковид пять раз и получившего инвалидность, не представляющего угрозу для общества, помещение в СИЗО было бы само по себе преступление».

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Олеся Редькина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в больницу четырех работников, которым выплачивались заработная плата и иные выплаты, в частности стимулирующие за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению COVID-19.

Олеся Редькина могла получить мандат депутата Госдумы, поскольку в 2021 году баллотировалась по списку СРЗП вслед за теперь уже бывшим парламентарием Вадимом Белоусовым, который ранее был признан виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. и заочно приговорен к лишению свободы сроком на десять лет и штрафу в 500 млн руб. В начале ноября Госдума лишила его полномочий. 22 ноября ЦИК мог рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата Олесе Редькиной, однако он был снят с повестки заседания. В этот же день ее задержали на 48 часов.

Подробнее о деле Олеси Редькиной — в материале «Ъ» «Обвиняемой не достался мандат осужденного».

Ирина Александрова, Киров