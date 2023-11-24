На предприятии в Брюховецком районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории ООО «Лебяжье-Чепигинское» в Брюховецком районе отменили карантин по лейкозу скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии края опубликован на портале администрации региона.

Ограничения на территории предприятия ввели в марте прошлого года после обнаружения очага заболевания. На период карантина действовали запреты по вывозу скота, обороту кормов и продукции организации.

Ранее карантин по лейкозу КРС отменили на территории четырех частных хозяйств в Калининском районе Краснодарского края.

Анастасия Донскова

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