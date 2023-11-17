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На территории четырех хозяйств на Кубани отменили карантин по лейкозу скота

На территории четырех частных хозяйств в Калининском районе Кубани отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприятия расположены в хуторе Ангелинский и станице Новониколаевской. Ограничительные меры в отношении хозяйств были введены в октябре прошлого года. К настоящему времени территории признаны оздоровленными от вируса лейкоза КРС.

Ранее заболевание обнаружили на территории частного предприятия в Кущевском районе. В целях недопущения распространения заболевания был введен ряд запретов на транспортировку скота и распространение продукции организации.

Анастасия Донскова

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