Жители Петербурга обеспокоены состоянием мемориала на улице Пестеля

Жители Санкт-Петербурга выразили беспокойство по поводу состояния мемориального комплекса на улице Пестеля в честь героической обороны полуострова Ханко в 1941 году, сообщила в личном Telegram-канале депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина.

На ее адрес поступило обращение, которое подписали 28 человек, с целью обратить внимание на ситуацию. Градозащитники пожаловались на неработающий фонтан, наличие щелей в ступенях и неудовлетворительное состояние букв на мемориальной стене.

Госпожа Шишкина подчеркнула, что этот комплекс был одним из первых памятников Петербурга, которые посвящены Великой Отечественной войне. Мемориал был реконструирован в 2002 году, а спустя 17 лет КГИОП утвердил в отношении объекта охранное обязательство. В связи с нынешним состоянием памятника депутат обратилась с соответствующим запросом в профильный комитет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП подготовил проект изменений в закон об охранных зонах исторической застройки, по которому предлагается ввести три категории объектов, расположенных в границах зон охраны в исторически сложившихся центральных районах города.

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