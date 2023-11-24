Число уголовных дел по налоговым составам в 2023 году выросло на треть

За первые три квартала текущего года число возбужденных уголовных дел о налоговых преступлениях выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом рассказал управляющий партнер ZE Lawgic Руслан Зафесов на конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников бизнеса», организованной ИД «Коммерсантъ».

По его данным, число материалов, поступивших за это же время в следственные органы из налоговой, увеличилось на 27%: «Цифры говорят сами за себя».

Господин Зафесов объяснил, что в 2022 году были предприняты попытки либерализации уголовного законодательства о налоговых преступлениях — в частности, изменен порядок возбуждения соответствующих дел: «Началась СВО (специальная военная операция.— ''Ъ''), нужны были меры поддержки бизнеса. Одной из таких мер и было изменение порядка возбуждения».

Теперь поводом для уголовного преследования служат только материалы, направленные в следственные органы из ФНС, то есть сами оперативники не могут инициировать дело до завершения налоговой проверки.

«Но, как показывает статистика, ничего в общем-то не изменилось,— продолжил Руслан Зафесов.— Активно используется "информационный обмен": когда вносили изменения, забыли уточнить, на основе каких именно материалов может быть возбуждено дело, а статья 82 Налогового кодекса позволяет спокойно "легализовать" любые материалы, поступающие от оперативников. Они же не сидят без дела, также проводят гласные и негласные мероприятия».

Впрочем, как уточнил господин Зафесов, в конце октября Генпрокуратура все-таки выпустила приказ, в котором разъяснила, что уголовные дела могут возбуждаться только «через ст. 32», то есть когда «уже завершена налоговая проверка, выставлено требование об уплате и прошел определенный срок».