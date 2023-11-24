Проект по застройке жильем участка на Белинского вынесли на общественные обсуждения

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по строительству жилого комплекса в границах улиц Белинского — Саввы Белых — переулка Алма-Атинского — Онежской, следует из сайта администрации Екатеринбурга. Строительством занимается компания «Атлас-Девелопмент».

Общественные обсуждения проводятся с 17 ноября по 15 декабря. Прием предложений и замечаний начался с 24 ноября.

Согласно проектной документации, новый жилой комплекс должен расположится между существующей застройкой. Там разместят три многосекционных дома высотой от 2 до 32 этажей. На территории будет паркинг на 385 мест и учреждение допобразования для детей на 50 мест.

Строительство продлится до 2030 года. Общая площадь будущего жилья — 58 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в комплексе поселятся 1,9 тысячи человек.

Напомним, что рядом «Атлас-Девелопмент» строит свой проект 4YOU. В этом же районе компания выкупила ТРК «Дирижабль».

Виталий Красиков

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