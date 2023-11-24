Следователи задержали двух участников группового избиения дебошира в Краснодаре

Следствие по делу о смертельном избиении дебошира у клуба на улице Красноармейской в Краснодаре продолжается. Задержаны двое подозреваемых, которые участвовали в драке, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Фигурантами уголовного дела стали 24- и 30-летний жители Адыгеи. Первого заключили под стражу несколько дней назад, следствие будет ходатайствовать об аресте второго. Еще раньше был арестован 21-летний охранник ночного клуба, который ударил погибшего ногой по голове и распылил в лицо газовый баллончик, сообщили в следкоме.

Следствие продолжается. Правоохранители ищут других участников избиения.

Драка произошла 12 ноября. На перекрестке улиц Чапаева и Красноармейская дебошир поссорился с охраной заведения. Сначала его ударил охранник, а позже избила толпа посетителей. При этом, как видно на кадрах с места происшествия, погибший размахивал ножом.

Вячеслав Рыжков

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