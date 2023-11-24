«Тинькофф» запустил для физлиц продажу валют Киргизии, Таджикистана и Бразилии

Тинькофф-банк (MOEX: TCSG) запустил для физлиц продажу трех валют — киргизского сома, таджикского сомони и бразильского реала. Кредитная организация также сообщила о возобновлении продажи тайского бата и азербайджанского маната.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Клиенты Тинькофф-банка смогут открыть счета в этих валютах, а также оплачивать товары и услуги картой банка с платежной системой «Мир» в Таджикистане и Киргизии со счета в нацвалютах без конвертации.

Также, согласно сообщению банка, доступны международные входящие и исходящие переводы тайских бат без конвертации, снятие наличных в Таджикистане и Киргизстане в банкоматах, принимающих карты платежных систем ''Мир'', ''Элкарт'' (Киргизстан) и Амонатбанк (Таджикистан). Для этого необходимо предварительно открыть валютный счет.

В ноябре «Тинькофф» запустил денежные переводы для физлиц в тайских батах через международную систему SWIFT. Банк совершает денежные переводы в 36 стран, с помощью системы SWIFT деньги можно отправить по 33 направлениям, включая Киргизию и Таджикистан.

Лусине Баласян