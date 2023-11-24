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Ярославскую «Единую Россию» возглавил Евгений Чуркин

Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин избран секретарем ярославского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщается на партийном сайте.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее секретарь реготделения партии Ольга Хитрова добровольно сложила полномочия, объяснив свой шаг «большой нагрузкой». И.о. был назначен Евгений Чуркин. По данным источника «Ъ-Ярославль», консультации с господином Чуркиным прошли еще в октябре, и его кандидатура была согласована с федеральным руководством партии.

Сегодня делегаты региональной конференции «Единой России» поддержали кандидатуру Евгения Чуркина на пост секретаря.

Также участники партийного форума избрали обновленный состав президиума регионального политсовета партии. В него вошли: заместитель председателя ярославской облдумы, региональный координатор женского движения «Единой России» Ольга Хитрова, депутат облдумы Иван Демидов и глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.

Алла Чижова

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