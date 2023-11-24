Ярославскую «Единую Россию» возглавил Евгений Чуркин

Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин избран секретарем ярославского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщается на партийном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее секретарь реготделения партии Ольга Хитрова добровольно сложила полномочия, объяснив свой шаг «большой нагрузкой». И.о. был назначен Евгений Чуркин. По данным источника «Ъ-Ярославль», консультации с господином Чуркиным прошли еще в октябре, и его кандидатура была согласована с федеральным руководством партии.

Сегодня делегаты региональной конференции «Единой России» поддержали кандидатуру Евгения Чуркина на пост секретаря.

Также участники партийного форума избрали обновленный состав президиума регионального политсовета партии. В него вошли: заместитель председателя ярославской облдумы, региональный координатор женского движения «Единой России» Ольга Хитрова, депутат облдумы Иван Демидов и глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.

Алла Чижова