В Казани после отравления школьников возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления учеников казанской гимназии №28. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Напомним, информация об инциденте была опубликована накануне, 23 ноября, вечером. Отмечалось, что учеников 2-3 классов учебного заведения появились жалобы на недомогание, тошноту, боли в животе. Учителя отпустили детей домой. Позже прокуратура республики организовала проверку, чтобы выяснить причины и детали ЧП. Затем стало известно, что трое школьников были госпитализированы.

«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, круг ответственных лиц»,— отмечается в сообщении. Дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование дела взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение главе управления ведомства по Татарстану доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

"Ъ-Казань"