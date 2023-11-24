Минздрав: Трое из отравившихся в Казани школьников доставлены в больницу

Трое из отравившихся учеников казанской гимназии №28 были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, инцидент с отравлением школьников произошел в Казани 23 ноября. Жалобы на недомогание, тошноту, боли в животе появились у учеников 2-3 классов гимназии к 14:30 четверга. Учителя отпустили детей домой. Позже прокуратура республики организовала проверку, чтобы выяснить причины и детали ЧП.

В пресс-службе уточнили, что всего в больницу обратились восемь учеников. Среди госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии нет. Всем им оказывается необходимая медпомощь. Министерство взяло ситуацию под свой контроль.

"Ъ-Казань"