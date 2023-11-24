«Моспроекту-3» увеличили штраф за просрочку строительства нижегородского метро

Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) выставило АО «Моспроект-3» новый расчет штрафных пени в размере 64,8 млн руб. Управление в очередной раз пересчитало размер неустойки, которую требует с метростроевцев за просрочку при выполнении работ по продолжению Автозаводской линии и строительству двух станций.

Предыдущие требования по уплате штрафов на 11 млн руб, потом на 57,4 млн руководство ГУММиД попросило считать недействительными. В официальном письме в адрес «Моспроекта-3» управление уточнило, что требование об уплате неустойки выставлено из-за нарушения сроков работ по 15 этапам проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации. По разным этапам просрочка составила от нескольких дней до 14 месяцев.

Оплатить неустойку «Моспроекту-3» предложено в течение десяти календарных дней после получения требований заказчика.

Как писал «Ъ-Приволжье», генподрядчик предпочитает не оплачивать начисленные ему штрафы. Эта сумма может быть удержана из оплаты при расчетах с заказчиком. Власти недовольны тем, что «Моспроект-3» не выдерживает график строительства двух станций метро с перегонными тоннелями в Нижнем Новгороде. В ГУММиД надеются, что компания наверстает упущенное и сдаст объект за 35 млрд руб. к концу 2025 года.

Иван Сергеев