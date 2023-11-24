Защитник ФК «Краснодар» Кайо начнет тренировки после травмы
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо возвращается к тренировкам после травмы плечевого сустава. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
Игрок получил травму в ходе встречи с воронежским «Факелом» и прошел операцию. Представители клуба отметили, что футболист уже закрыл больничный лист.
Ранее появилась информация о том, что Кайо не выйдет на поле до конца года из-за полученного повреждения. СМИ сообщали, что игрок сможет принять участие в зимних сборах.
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