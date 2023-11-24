Петербуржцы оплатили штрафы за нетрезвое вождение в объеме 36 млн рублей

За первые десять месяцев 2023 года с жителей Санкт-Петербурга взыскали более 36 млн рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К административной ответственности с января по октябрь привлекли 1830 петербуржцев. Нетрезвые водители отдали 36 млн 235 тыс. рублей за совершение правонарушений. В службе указали, что за этот период количество исполнительных производств за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 30% относительно соответствующего временного промежутка 2022 года (2632 штрафа).

В ГУФССП России по Санкт-Петербургу также указали, жители каких районов чаще всего садились за руль в нетрезвом виде. Первые три места заняли петербуржцы из Фрунзенского, Выборгского и Центрального районов города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что судебные приставы Петербурга лишили 24 жителей водительских прав из-за алкогольной или наркотической зависимости.

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