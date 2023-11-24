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Прокуратура Самарской области контролирует проверку причин пожара в Тимофеевке

Прокуратура Самарской области контролирует установление причин возгорания складского помещения в селе Тимофеевка, сообщают в надзорном ведомстве.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На месте находится исполняющий обязанности прокурора Ставропольского района Дмитрий Репетев»,— говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в здании на ул. Строителей, 5И в Тимофеевке Ставропольского района Самарской области поступило в МЧС сегодня в 10:03 (MSK+1). Прибывшие пожарники установили, что происходит горение утеплителя кровли на площади 450 кв. м. Огонь тушили 23 человека и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что на место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

По данным прокуратуры, склад принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Сабрина Самедова

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