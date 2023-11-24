В Самарской области начался крупный пожар на производстве

Пожар в двухэтажном производственном здании начался в Ставропольском районе Самарской области в пятницу утром. Информация о происшествии в селе Тимофеевка на ул. Строителей, 5И, поступила к дежурному в 10:03 (MSK+1), сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение утеплителя кровли на площади 450 кв.м»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушат 23 человека и шесть единиц техники.

По информации ГУ МВД по Самарской области, на место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Георгий Портнов