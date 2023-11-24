В Норильске возбудили уголовное дело, после того как дети потушили Вечный огонь

В Норильске по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело, после того, как двое детей 19 ноября потушили Вечный огонь на Площади Памяти Героев в Норильске.

Школьники 10-ти и 11-ти лет объяснили правоохранителям свой поступок любопытством – так они хотели проверить, возможно ли потушить огонь с помощью снега. Ранее в краевом МВД сообщили, что с детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Уточняется, что оба ребенка состоят на профилактическом учете.

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Александр Киселев