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Коммерсантъ FM
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«На стенах запечатлена вся отечественная гастрономическая история»

Дарья Цивина — о ресторане «Нео»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как меню заведения отражает прошлое, настоящее и будущее русской кухни.

Фото: Пресс-служба «Нео»

Фото: Пресс-служба «Нео»

На ВДНХ в новом павильоне «Атом» открылся ресторан неорусской кухни под названием «Нео», созданный известным самарским ресторатором Евгением Реймером совместно с фондом «Атом» и при поддержке госкорпорации «Росатом». Проект получился современным, дорогим, наполненным идеологическими смыслами и несущим миссию «просвещения через развлечение».

По залу ресторана планируется водить экскурсии: на стенах запечатлена вся отечественная гастрономическая история от Древней Руси до новоявленной высокой кухни. В специальной «Комнате будущего» девушка-голограмма вещает о новых трендах в области питания. В детской зоне юные посетители будут изучать через микроскоп молекулы разных продуктов.

Что касается развлечений, то есть еды, за нее отвечает шеф-повар Марк Стаценко, который давно сотрудничает с Реймером в его самарских проектах. Меню делится на три раздела: твисты на блюда советского прошлого, современная комфортная еда и фантазии на тему будущего. Все это в авторском исполнении, очень убедительно и ярко.

Самыми удачными неоверсиями старой доброй застольной классики оказались селедка под шубой в виде изящного гратена с соусом из шпротов, винегрет с солеными груздями, квашеной капустой и муссом из бородинского хлеба и великолепная уха, рецепт которой Евгений Реймер раздобыл у праправнучки купца Шихобалова. За кулинарное настоящее достойно отвечают борщ с гусем и копченой вишней и самарский дикий судак с соусом из эстрагона. Будущее отечественной гастрономии, судя по меню «Нео», пока туманно.

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