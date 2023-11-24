В Сочи прогнозируют сильный дождь и подъем воды в реках

На территории Сочи 25 ноября ожидаются местами сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15–20 м/с. Все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за сильных осадков на реках курорта прогнозируются подъемы уровней воды. Местами они могут превысить неблагоприятные отметки.

Жителям курорта и туристам рекомендуют не находиться у воды и не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Обильные осадки также прогнозируют в Крымском районе. Особенно сильный дождь ожидается в Нижнебаканском сельском поселении.

Татьяна Ручкина

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