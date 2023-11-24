В Крымском районе прогнозируют обильные осадки

В Крымском районе прогнозируются сильные осадки. Как отметил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Telegram-канале, сильный дождь ожидается в Нижнебаканском сельском поселении. По прогнозу, он усилится после 17:00 и будет интенсивно идти в течение двух часов.

До 27 ноября в Крымском районе действует режим повышенной готовности. В связи с этим в муниципалитете мобилизуют силы ГО и ЧС, усилят работу сфер ЖКХ и бригад, ответственных за электро-, тепло-, водо- и газоснабжение.

В муниципалитете круглосуточно следят за уровнем воды в реках. Работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».

Татьяна Ручкина

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