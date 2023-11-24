Пашинян: Армения реформирует армию по швейцарской модели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна реформирует армию, опираясь на международный опыт. Планируется привести вооруженные силы Армении к швейцарской модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта»,— сказал господин Пашинян. В стране были введены 24-дневные военные сборы, с целью обучить резервистов минимальным военным навыкам. Аналогичные сборы используются в швейцарской модели, передает слова политика агентство «Арменпресс».

Вооруженные силы Швейцарии состоят из призывников, контрактников и добровольцев. Обязательную службу в армии должны пройти все мужчины с 18 до 30 лет, годные по состоянию здоровья. Служба в армии составляет 260 дней, распределенных на 10 лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года.

Премьер-министр сообщил о повышении зарплат военнослужащим. Для этого военным необходимо успешно пройти аттестацию. «Мы хотим убедиться, что военные, на чьи плечи мы возлагаем обязанность по поддержанию безопасности государства, смогут нести это бремя на своих плечах»,— подытожил политик.

6 ноября замминистра обороны Армении Эдвард Асрян и замкомандир Европейского командования (EUCOM) США генерал-лейтенанта Стивен Башам обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества.

В сентябре секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о намерении усилить армию страны с помощью поддержки иностранных партнеров. В частности, речь шла об усилении сотрудничества с Индией. Господин Григорян подчеркнул, что раньше Армения реформировала армию с Россией, но после обострения Карабахского конфликта «Россия, кажется, отказалась от этого».

Подробнее о векторе внешней политики Армении — в материале «Армения движется Западом наперед»

Александра Горошилова