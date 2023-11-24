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Коммерсантъ FM
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Пашинян: Армения реформирует армию по швейцарской модели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна реформирует армию, опираясь на международный опыт. Планируется привести вооруженные силы Армении к швейцарской модели.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта»,— сказал господин Пашинян. В стране были введены 24-дневные военные сборы, с целью обучить резервистов минимальным военным навыкам. Аналогичные сборы используются в швейцарской модели, передает слова политика агентство «Арменпресс».

Вооруженные силы Швейцарии состоят из призывников, контрактников и добровольцев. Обязательную службу в армии должны пройти все мужчины с 18 до 30 лет, годные по состоянию здоровья. Служба в армии составляет 260 дней, распределенных на 10 лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года.

Премьер-министр сообщил о повышении зарплат военнослужащим. Для этого военным необходимо успешно пройти аттестацию. «Мы хотим убедиться, что военные, на чьи плечи мы возлагаем обязанность по поддержанию безопасности государства, смогут нести это бремя на своих плечах»,— подытожил политик.

6 ноября замминистра обороны Армении Эдвард Асрян и замкомандир Европейского командования (EUCOM) США генерал-лейтенанта Стивен Башам обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества.

В сентябре секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о намерении усилить армию страны с помощью поддержки иностранных партнеров. В частности, речь шла об усилении сотрудничества с Индией. Господин Григорян подчеркнул, что раньше Армения реформировала армию с Россией, но после обострения Карабахского конфликта «Россия, кажется, отказалась от этого».

Подробнее о векторе внешней политики Армении — в материале «Армения движется Западом наперед»

Александра Горошилова

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Война в Карабахе

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Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении &lt;br>На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении
На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Фото: AP

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов&lt;br> На фото: артиллерия армии Армении

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов
На фото: артиллерия армии Армении

Фото: Reuters

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию&lt;br> На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию
На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года&lt;br> На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года
На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие&lt;br> На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие
На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша &lt;br>На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша
На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе &lt;br>На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану &lt;br>На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану
На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Россия направила в регион 1960 миротворцев &lt;br>На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Россия направила в регион 1960 миротворцев
На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне &lt;br>На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне
На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны &lt;br>На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны
На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах» &lt;br>На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»
На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция &lt;br>На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция
На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна &lt;br>На фото: виды села в Азербайджане

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна
На фото: виды села в Азербайджане

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв здания воинской части

Подрыв здания воинской части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года &lt;br>На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года
На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении
На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Фото: AP

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов
На фото: артиллерия армии Армении

Фото: Reuters

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию
На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года
На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие
На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша
На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану
На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Россия направила в регион 1960 миротворцев
На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне
На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны
На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»
На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция
На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна
На фото: виды села в Азербайджане

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв здания воинской части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года
На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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