Россияне стали реже сталкиваться с финансовыми мошенниками

Большинство россиян сталкивались со случаями финансового мошенничества в 2023 году, но не информировали об этом ни банки, ни правоохранительные органы. Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними россиян уменьшилось с 76% до 67%. Таковы результаты опроса об онлайн и телефонном финансовом мошенничестве, проведенного ВТБ и банком «Открытие».



Четверть опрошенных сообщили, что ни они, ни члены их семей не сталкивались за последний год со случаями финансового мошенничества (на Северном Кавказе 37% – самый высокий показатель по стране). Сталкивались с финансовыми мошенниками, но не отдали им деньги 67% против 76% годом ранее. Как и годом ранее, 8% россиян стали в 2023 году жертвами финансового мошенничества.

Свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 33% респондентов против 40% в 2022-м. 7% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы (6% годом ранее). При этом 59% россиян не информировали о столкновении с финансовыми мошенниками ни банки, ни правоохранителей.

По мнению 38% опрошенных, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от действий финансовых мошенников, несут сами потребители. В ЮФО так считают 34% опрошенных. На банки главную ответственность за последствия действий финансовых мошенников возлагают 23% респондентов. Еще 17% полагают, что за потерю людьми денег при столкновении с финансовыми мошенниками должно отвечать государство (на Северном Кавказе 22%). 9% возлагают ответственность на правоохранительные органы. На Юге страны такой ответ дали 11% респондентов.

75% положительно относятся к идее Банка России разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции. Год назад этот показатель был примерно таким же – 77%. Против таких запретов и ограничений каждый четвертый из опрошенных.

«По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными. Появились гибридные сценарии и мультибрендовые, выросло число схем с фишинговыми ссылками. При этом мы понимаем, что часто при потере небольших сумм в результате мошенничества пострадавшие не сообщают об этом в банки и правоохранительные органы. Однако именно информирование о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности», – отметил старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

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