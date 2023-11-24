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Коммерсантъ FM
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«Покупать стоит именно их узнаваемый дизайн»

Анна Минакова — о выборе украшений крупных брендов

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о плюсах и минусах приобретения изделий известных марок.

Франсуаза Арди в колье Alhambra

Франсуаза Арди в колье Alhambra

Фото: Van Cleef & Arpels

Франсуаза Арди в колье Alhambra

Фото: Van Cleef & Arpels

Недавно у меня состоялась очень интересная дискуссия на тему плюсов и минусов покупки украшений больших брендов. Главный (и плюс, и минус) — это, конечно, узнаваемость. Все вокруг догадаются, сколько стоит «Гвоздь» Cartier либо четырехлистник Alhambra от Van Cleef & Arpels на вас. Или нет?

Пусть оригиналы стоят дорого, но это еще и невероятно часто подделываемые украшения. А копии есть и совсем дешевые. И если поймут — это хорошо или не очень? Ведь как мы недавно говорили в передаче про Rolex, поймут это не только восхищенные поклонники бренда, но и нечистые на руку люди.

И все же если покупать у больших брендов, то я бы советовала именно их узнаваемый дизайн. А вот простое в дизайне кольцо, выложенное багетными бриллиантами, или классику вроде кольца с изумрудом/сапфиром/рубином и бриллиантами по бокам лучше приобретать у тех, у кого наценка за марку не будет столь высока.

Как-то мне рассказывали, что представитель одного большого бренда объяснял: мы первыми отбираем камни с месторождений, поэтому у нас они лучшие. Но тут как в анекдоте: «И вы говорите». А сравнить, у кого камни лучше, можно по их характеристикам.

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