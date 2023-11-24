«Диасофт» перешел в петербургский офис в два раза больше предыдущего

Крупный IT-разработчик «Диасофт» расширил площадь компании в Санкт-Петербурге. Сотрудники теперь работают в офисе, который в два раза больше, чем предыдущий, сообщили в пресс-службе NF Group.

Разработчик входит в список крупнейших российских компаний в IT-сфере. Компания заняла в аренду помещение в бизнес-центре Alia Tempora на улице Маяковского, 3Б. Здание расположено в пешей доступности от станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания». «Диасофт» теперь занимает целый этаж площадью 700 кв. метров.

«Традиционно в Санкт-Петербурге наибольшее количество сделок заключается с российскими компаниями, связанными со сферой IT – на них в период с января по сентябрь пришлось 54% арендованных площадей. На втором месте – нефтегазовые структуры (20%)»,— директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что основанный в Турции и зарегистрированный в Великобритании бренд Ketroy откроет в Санкт-Петербурге первый франчайзинговый магазин в России.

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