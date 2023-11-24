На интерактивный игровой зал в кукольном театре потратят около 60 млн рублей

Башкирский государственный театр кукол на аукционе 5 декабря выберет поставщика мультимедийного интерактивного игрового зала для детей, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 59,5 млн руб.

В состав оборудования должны входить терминал входной группы в форме цветка с красными лепестками со встроенными экранами, терминалы в виде столбов, «полоса препятствий» в виде пластикового короба, внутри которого расположены игровые шары управляемые через планшеты и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2022 года Управление капитального строительства Башкирии (УКС) заключило контракт на реконструкцию Башкирского государственного театра кукол с ООО «Строительное управление №1» по начальной цене — 804,89 млн руб. По условиям контракта компания должна была завершить работы до конца текущего года. В августе он был расторгнут по соглашению сторон.

В начале октября этого года УКС вновь заключило контракт на реконструкцию театра со «Строительным управлением №1». Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт по начальной цене — 591,27 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте