«СУ №1» получило второй контракт на реконструкцию кукольного театра в Уфе

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию Башкирского театр кукол с ООО «Строительное управление №1», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт по начальной цене — 591,27 млн руб.

До 20 декабря подрядчик должен, в том числе, провести внутренние отделочные работы, устроить санитарно-технические, электротехнические системы, установить лифты, благоустроить и озеленить территорию.

Ранее заключение контракта было приостановлено из-за жалобы уфимского ООО «Техпоставка+» (принадлежит Айдару Самигуллину). Заявитель указал, что заказчик в нарушение постановления правительства РФ от 30 апреля 2020 года объединил в одном лоте промышленные товары, звуковое, компьютерное оборудование и так далее. Жалоба признана частично обоснованной, предписание не было выдано. На итоги торгов это не повлияло. По итогам рассмотрения жалобы будет возбуждено административное дело, сообщили «Ъ-Уфа» в УФАС.

В марте 2022 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию Башкирского государственного театра кукол с также с ООО «Строительное управление №1» по начальной цене — 804,89 млн руб. По условиям контракта компания должна была завершить работы до конца текущего года. В августе он был расторгнут по соглашению сторон.

ООО «Строительное управление №1», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2014 года в Уфе. Компания принадлежит Айдару Гуфранову. Выручка в 2022 году составила 2,95 млрд руб., чистая прибыль — 28,71 млн руб. В текущем году компания заключила один госконтракт за 1,04 млрд руб. с управлением капстроительства Башкирии на строительство школы на 1,2 тыс. мест в Иглино.

Майя Иванова

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